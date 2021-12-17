التضامن فى أسبوع.. «القادرون باختلاف» ضمن أبرز اهتمامات الوزارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - السبت 11 ديسمبر
• القباج تشهد احتفالية اليوم العالمى الدولى للمتطوعين بالمتحف القومى للحضارة بالتعاون مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر وتكرم أفضل المتطوعين لعام 2021.
• التضامن الاجتماعى تنظم زيارة تعريفية لأبناء مصر للأزهرالشريف، فى إطار جهود التربية الوطنية والدمج المجتمعى للأطفال فاقدى الرعاية.
الأحد 12 ديسمبر
• وزيرة التضامن تكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتتيح لهم فرصة "حياة جديدة" من خلال مشروعات تمكين اقتصادى لتحسين جودة حياتهم.
• التضامن الاجتماعى تواصل جهودها المستمرة فى إنقاذ المواطنين بلا مأوى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وتنقلهم الى مؤسسات الرعاية بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة.
• وزيرة التضامن تلتقى مع بعثة البنك الدولى لمراجعة انجازات برنامج الدعم النقدى المشروط ويرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى.
• القباج تستعرض جهود مصر فى تعزير نظم الحماية الاجتماعية أثناء الندوة العربية "تطوير أنظمة الضمان الاجتماعى وتوسعة الشمول بالوطن العربى .
• وزيرة التضامن تلتقى بالفنان أشرف عبد الباقى لتعزيز التربية من خلال الفن والتعاون فى تشكيل فرق مسرحية من ذوى الاعاقة ومن الأيتام.
الاثنين 13 ديسمبر
• فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية ينقل مواطن مسن بلا مأوى بمحطة سيدى جابر وبمدينة نصر وتنسق مع هيئة الاسعاف فى التعامل مع الحالات المرضية الطارئة.
• التضامن الاجتماعى تبدأ تنفيذ الوحدة الأولى من دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بالأسمرات.
• وزيرة التضامن تشارك فى أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.
الثلاثاء 14 ديسمبر
• التضامن الاجتماعى تعلن الانتهاء من عروض مسرح الشارع "2 كفاية" بقرى حياة كريمة وشارك الحضور أكثر من 10 آلاف مستفيد.
• بنك ناصر يقوم باتخاذ إجراءات جديدة لتيسير اتاحة خدماته البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بفروعه.
• بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية العلوم جامعة بنها لتعزيز الشراكة فى مجال البحوث.
الأربعاء 15 ديسمبر
• وزيرة التضامن تشارك "القادرون باختلاف" فى زيارتهم للكلية الحربية فى إطار التوجيه الرئاسى بدمجهم فى كافة مناحى المجتمع.
• وزيرة التضامن توجه بصرف الدعم النقدى الشهرى لمستفيدى"تكافل وكرامة" فى منتصف شهر ديسمبر ووصول عدد المحافظات التى استخرجت بطاقات ميزة الى 16 محافظة.
• المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحتفل بالأشخاص ذوى الاعاقة وتصل باجمالى مستفيديها الى اكثر من الف فرد فى مؤسسات الرعاية التى تشرف عليها تحت مظلة الوزارة.
الخميس 16 ديسمبر
• وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابى الحوادث الإرهابية والمستحقين لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة لهم.
• التضامن الاجتماعى تعقد لقاء تشاوريا مع القطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدنى فى إطار الإعداد لمؤتمر "المبادرون" لتيسير سبل الاتاحة والدمج المجتمعى للأشخاص ذوى الاعاقة.
* التضامن تعلن عن تنفيذ المرحلة الأولى من تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" فى 53 معهدا عالى ومتوسط وتصل إلى 26 ألف طالب وطالبة.
• المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم حلقة نقاشية تتناول نتائج بحث ظاهرة "التيك توك".. المشكلات والحلول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن فى أسبوع.. «القادرون باختلاف» ضمن أبرز اهتمامات الوزارة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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