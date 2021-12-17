التضامن فى أسبوع.. «القادرون باختلاف» ضمن أبرز اهتمامات الوزارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - السبت 11 ديسمبر

• القباج تشهد احتفالية اليوم العالمى الدولى للمتطوعين بالمتحف القومى للحضارة بالتعاون مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر وتكرم أفضل المتطوعين لعام 2021.

• التضامن الاجتماعى تنظم زيارة تعريفية لأبناء مصر للأزهرالشريف، فى إطار جهود التربية الوطنية والدمج المجتمعى للأطفال فاقدى الرعاية.

الأحد 12 ديسمبر

• وزيرة التضامن تكرم المتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وتتيح لهم فرصة "حياة جديدة" من خلال مشروعات تمكين اقتصادى لتحسين جودة حياتهم.

• التضامن الاجتماعى تواصل جهودها المستمرة فى إنقاذ المواطنين بلا مأوى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وتنقلهم الى مؤسسات الرعاية بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

• وزيرة التضامن تلتقى مع بعثة البنك الدولى لمراجعة انجازات برنامج الدعم النقدى المشروط ويرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى.

• القباج تستعرض جهود مصر فى تعزير نظم الحماية الاجتماعية أثناء الندوة العربية "تطوير أنظمة الضمان الاجتماعى وتوسعة الشمول بالوطن العربى .

• وزيرة التضامن تلتقى بالفنان أشرف عبد الباقى لتعزيز التربية من خلال الفن والتعاون فى تشكيل فرق مسرحية من ذوى الاعاقة ومن الأيتام.

الاثنين 13 ديسمبر

• فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالإسكندرية ينقل مواطن مسن بلا مأوى بمحطة سيدى جابر وبمدينة نصر وتنسق مع هيئة الاسعاف فى التعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

• التضامن الاجتماعى تبدأ تنفيذ الوحدة الأولى من دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم بالأسمرات.

• وزيرة التضامن تشارك فى أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

الثلاثاء 14 ديسمبر

• التضامن الاجتماعى تعلن الانتهاء من عروض مسرح الشارع "2 كفاية" بقرى حياة كريمة وشارك الحضور أكثر من 10 آلاف مستفيد.

• بنك ناصر يقوم باتخاذ إجراءات جديدة لتيسير اتاحة خدماته البنكية للمكفوفين وضعاف الإبصار بفروعه.

• بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكلية العلوم جامعة بنها لتعزيز الشراكة فى مجال البحوث.

الأربعاء 15 ديسمبر

• وزيرة التضامن تشارك "القادرون باختلاف" فى زيارتهم للكلية الحربية فى إطار التوجيه الرئاسى بدمجهم فى كافة مناحى المجتمع.

• وزيرة التضامن توجه بصرف الدعم النقدى الشهرى لمستفيدى"تكافل وكرامة" فى منتصف شهر ديسمبر ووصول عدد المحافظات التى استخرجت بطاقات ميزة الى 16 محافظة.

• المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تحتفل بالأشخاص ذوى الاعاقة وتصل باجمالى مستفيديها الى اكثر من الف فرد فى مؤسسات الرعاية التى تشرف عليها تحت مظلة الوزارة.

الخميس 16 ديسمبر

• وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابى الحوادث الإرهابية والمستحقين لجميع الخدمات المقدمة من الوزارة لهم.

• التضامن الاجتماعى تعقد لقاء تشاوريا مع القطاع الخاص والبنوك والمجتمع المدنى فى إطار الإعداد لمؤتمر "المبادرون" لتيسير سبل الاتاحة والدمج المجتمعى للأشخاص ذوى الاعاقة.

* التضامن تعلن عن تنفيذ المرحلة الأولى من تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة "مودة" فى 53 معهدا عالى ومتوسط وتصل إلى 26 ألف طالب وطالبة.

• المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم حلقة نقاشية تتناول نتائج بحث ظاهرة "التيك توك".. المشكلات والحلول.