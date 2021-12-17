محافظ دمياط توجه مديرية الصحة بالاستعداد للحملة القومية ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مديرية الصحة بالمحافظة، باتمام جميع الاستعدادات لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتى أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، بدءًا من الأحد المقبل 19 ديسمبر ولمدة 4 أيام.





ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن الحملة تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات،، وذلك من خلال فرق متحركة تجوب المنازل ودور رياض الأطفال. بالإضافة إلى الفرق الثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكنية، وتهدف الحملة إلى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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