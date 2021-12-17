جدة - نرمين السيد - تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع المواطنين، خلال جولته التفقدية لمنطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء.





وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، كما استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم. وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى جولة بعد ظهر اليوم الجمعة، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات. كما تفقد الرئيس السيسى، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى، الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى مرورا بكوبرى أعلى الطريق الدائرى وكوبرى أعلى محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يستمع إلى طلبات المواطنين فى ورش الفخار بمصر القديمة «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.