قريبا.. ممشى حضارى جديد بنطاق فيصل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة، بالتعاون مع أجهزة المرافق المختلفة، من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، والغاز الطبيعى، فى تنفيذ أعمال تحويل للخطوط المتعارضة مع أعمال التطوير، التى سيشهدها قطاع المريوطية فيصل والمنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام وفيصل نطاق المريوطية.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة ووزارة الموارد المائية والرى؛ للبدء فى أعمال تطوير ترعة المريوطية نطاق فيصل. ومن المقرر استمرار إنجاز الأعمال لبدء التطوير وإنشاء ممشى حضارى جديد يحدث طفرة حضارية للمنطقة أسوة بما تم تنفيذه بنطاق المريوطية قطاع الهرم.

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