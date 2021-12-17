الرئيس السيسي يتبادل التحية مع المواطنين ويلتقط صور تذكارية مع الأطفال

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بمنطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون وتفقد مشروع تطوير القاهرة التاريخية، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث أستمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

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