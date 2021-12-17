اعرف مخالفاتك.. ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية

دائمًا ما يتم تداول سؤال كيف ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية داخل محركات البحث، نظرًا لما تم طرحه من قبل الحكومة المصرية من خدمة إلكترونية لمعرفة كل المخالفات المرورية بخطوات سهلة وسريعة، وهذا ما سنقوم بسرده داخل هذا المقال.

ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية

يتم الإجابة على سؤال كيفية إدخال رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية من خلال هذه النقاط الآتية:

في البداية نقوم بالتوجه مباشرة إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة، نيابة المرور.

ومن ثم يقوم المتقدم بالدخول على أيقونة الاستعلامات.

وبعدها يتم الضغط على خدمة مخالفات رخص المركبات.

ثم يختار المتقدم نوع اللوحات الخاص بسيارته حروف و ارقام ام ارقام فقط.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال الرقم الخاص باللوحة السيارة

ثم اختيار إجمالي المخلفات.

وبشكل مباشرة سيظهر أمام المتقدم كافة المعلومات الخاصة بكل المخالفات المرورية التي قام بارتكابها والمسجلة بالموقع.

كما يتيح الموقع سداد المخالفات عبر الموقع عن طريق الفيزا.

الغرامات المالية في حالة المخالفات المرورية

إن القيمة المالية لكل مخالفة تختلف بشكل كبير، وذلك على نوعها، وهذا ما أكدت عليه الحكومة المصرية، وإليكم عرض هذه الغرامات بالشكل الآتي:

في حالة التعدي على رجل المرور، فهنا تتراوح الغرامة المالية الموقعة على مرتكب ذلك الأمر ما بين 300 جنيه مصري إلى 1500 جنيه مصري.

كما يتم فرض غرامة قدرها 300 جنيه مصري أو يصل الحد الأقصى لهذه الغرامة إلى حوالي 3000 جنيه مصري، وذلك في حالة شرب الخمور خلال قيادة السيارة.

وفي حال القيادة بالسرعة التي لم يقر بها القانون، فهنا يتم فرض غرامة تصل قيمتها إلى حوالي 300 جنيه مصري، كما يصل الحد الأقصى لها إلى حوالي 1500 جنيه مصري.

وعند قيادة السيارة برخصة غير سارية، فهنا يتم فرض غرامة تقدر بحوالي 1000 جنيه مصري.

وفي الختام نكون قد انتهينا من الرد على سؤال كيف ادخل رقم لوحة السيارة للتأكد من المخالفات المرورية، حيث وجدنا أنه يمكنك معرفة كل المخالفات التي ارتكبتها في غضون دقائق بسيطة، كما سردنا أيضًا الغرامات المالية الموقعة على قائد السيارة في حالة المخالفات المرورية.