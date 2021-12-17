/666644/بالصور-جولة-تفقدية-للرئيس-السيسي-لمتابعة-تنفيذ-مشروع-تطوير-القاهرة-التاريخية

اجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذالك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق , ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

دوت الخليج وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وأثناء جولته، توقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث أستمع سيادته إلي طلباتهم واحتياجاتهم. متابعة تنفيذ مشروع تطوير القاهرة التاريخية كما تفقد الرئيس أعمال أنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

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