/666634/كارتيرون-يعقد-جلسة-مع-مدحت-عبد-الهادي-على-هامش-مران-الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة سريعة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام خلال مران اليوم الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث المدير الفني مع المدرب العام خلال الجلسة في بعض الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي المخصص للاعبين خلال مران اليوم إلى جانب استعدادات الفريق في الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري بالجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ثنائي المغرب بالزمالك

انتظم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على استقبال الثنائي والاطمئنان عليهما عقب عودتهما من المغرب واللانتظام في التدريبات.

وقام باتريس كارتيرون المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام بالحديث مع الثنائي المغربي بشكل سريع على هامش المران.

عقد معسكر الزمالك بالإمارات

تم تعديل العقد بعد مناقشة إدارة الزمالك مع الشركة الراعية، ليحصل النادي على مليون ونصف دولار إضافية بجانب بعض الإمتيازات الأخرى.

وتم إلغاء عقد الدوره الوديه في الامارات وتوقيع عقد جديد يتضمن حصول الزمالك على مليون ونصف جنيه وتحمل شركة التسويق مصاريف السفر والاقامه وتذاكر الطيران .

وسيلتقي الزمالك مع اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الاماراتي، ضمن مباريات المعسكر الذي سيقام في شهر يناير القادم بفترة التوقف الدولي، التي سيلعب خلالها منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا.

طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

أدى طارق حامد لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم الخميس.

وخضع “حامد” لفقرة تأهيلية أخرى في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعرضه لاجهاد عضلي خفيف.

موقف الفريق في الدوري

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.