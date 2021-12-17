طاقم تحكيم أرجنتيني لمباراة مصر وقطر بكأس العرب

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 قطر، عن طاقم التحكيم لمباراة مصر وقطر، على تحديد المركز الثالث بالبطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء طاقم التحكيم لمباراة مصر وقطر، أرجنتيني، والتي تنطلق غداً السبت في الساعة الثانية عشر ظهراً، على ملعب 974 بالدوحة.

حكم مباراة مصر وقطر

طاقم الحكام كالتالى: فاكوندو تيو حكمًا رئيسيًا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.

تصريحات كيروش

وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".

وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".

القنوات الناقلة

أعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 المفتوحتان حيث تظهر القناة الأولى إحصائيات وأرقام المباراة مع صورة حية لغرفة التعليق فيما تبث القناة الأخرى المباراة في صورة كاملة.

قناة الكأس القطرية أيضاً أعلنت عن إذاعة المباراة عبر Alkass One HD المفتوحة .

وأعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" نقل المباراة عبر ترردها الفضائي بعد الحصول على حقوق إذاعة مباراة مصر من مباراة الجزائر وقررت بثها عبر قناو أون تايم سبورت وأون تايم على التردد الأرضي.

وتلقى المنتخب المصري، الخسارة أمام المنتخب التونسي، بنتيجة هدف دون رد، بنيران صديقة من القائد عمرو السولية، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وسقط المنتخب القطري أمام منتخب الجزائر “بطل القارة الأفريقية”، في لقاء نصف نهائي كأس العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف.