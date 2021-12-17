فى الختام.. 8 قرارات مهمة من مؤتمر شرم الشيخ الأممى لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات، فى الجلسة الختامية للمؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عن توصل الدول إلى توافق بشأن 8 قرارات تدعم الجهود الدولية فى مكافحة الفساد خلال الأعوام المقبلة.





وأشارت الدكتورة غادة والى إلى أن إعلان شرم الشيخ بشأن محاربة الفساد فى أوقات الأزمات يشدد على ضرورة التعافى من جائحة كورونا بنزاهة، ويساعد الدول على دعم جاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ فى المستقبل، موضحة أن متابعة الإعلان السياسى الذى تبنته الأمم المتحدة فى جلستها الخاصة ضد الإرهاب سيكون مهما فى احترام الالتزامات الواردة به وتفعيلها على أرض الواقع.

وأشارت خلال الجلسة التى ترأسها الوزير حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى قرارات تم اتخاذها خلال الدورة الحالية تتعلق باستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل التعاون الإقليمى والدولى والتعليم وتمكين الشباب، وكذلك متابعة احترام الالتزامات التى تم قطعها خلال الدورات السابقة للمؤتمر؛ من أجل تعزيز منع الفساد والتعاون فيما بين المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد فى الدول الأطراف.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرارين آخرين يتعلقان باختيار الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الدول الأطراف، موجهة الشكر للولايات المتحدة على الاضطلاع بمسؤوليتها فى هذا الشأن، مشيرة إلى أن نجاح المؤتمر لم يكن ليتحقق بدون الإسهام الأساسى لكافة الأطراف المعنية التى عملت مع الحكومات من أجل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ولفتت إلى أن ما يزيد عن 520 من ممثلى منظمات المجتمع المدنى والعديد من ممثلى القطاع الخاص والسلك الأكاديمى كانوا مشاركين رئيسيين وسيظلوا حلفاء مهمين فى تعزيز النزاهة والشفافية والمحاسبية.

وأعربت رئيس مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، عن فخرها بما رأته فى مدينة شرم الشيخ، معربة عن فخرها بالشباب الذين ساهموا بدورهم من أجل تعزيز النزاهة وشاركوا فى أعمال الدورة التاسعة وكان صوتهم مسموعًا.

كما أشادت بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، على مساعدته للبلدان والشعوب من خلال البرنامج الشامل لمكافحة الفساد، وعبر مبادرات جلوب وستار وجريس، والعديد من المشروعات والمبادرات الأخرى التى تم إطلاقها وعرضها خلال هذا المؤتمر.

وقالت والى :"أنا كمصرية كان من دواعى فخرى أن أرحب بكم جميعًا فى هذه المدينة الجميلة شرم الشيخ وأن أعرف أنها ستظل فى ذاكرتكم كمكان تجمعنا فيه لنظل متحدين فى مواجهة الفساد على الرغم من التحديات التى تفرضها جائحة كوفيد، وعلى الرغم من اختلاف الآراء واختلاف الأولويات على أجندتنا".

ووجهت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، حديثها للمشاركين إلى أن التزامكم تجاه هذا المؤتمر يعد إقرار بأن مكافحة الفساد، جزء من جهودنا لمواجهة التحديات التى تواجه العالم اليوم بما فى ذلك التغيرات المناخية والإرهاب والنزاعات.

وفى ختام حديثها، وجهت الدكتورة غادة والى التهنئة والشكر لرئيس المؤتمر التاسع للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإدارته الاحترافية للدورة، كما وجهت الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها للمؤتمر وكونها شريك استثنائى لمكتب الأمم المتحدة.