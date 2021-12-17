مرصد الأزهر يدين الهجمات الإرهابية للجماعات الصهيونية على الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، سلسلة الهجمات الإرهابية، التى شنتها الجماعات الصهيونية المتطرفة على عدد من قرى مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث نجا وزير الزراعة الفلسطينى رياض العطارى، وعدد من موظفى الوزارة من هجوم للمستوطنين والذين يزيد عددهم عن 50 متطرفًا، صباح اليوم على موكبهم وذلك بالقرب من مفترق حوارة جنوب مدينة نابلس.





كما أُصيب معظم أفراد عائلة فلسطينية برضوض وكسور فى قرية "قريوت"، وفى قرية "حوارة" حطم المستوطنون عددًا من السيارات، وأطلق أحدهم النار صوب المواطنين الفلسطينيين. وأكد المرصد أن سلسلة الأعمال الإرهابية تلك وقعت على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الصهيونى، التى وفرت الحماية الكاملة لأفراد الجماعات المتطرفة أثناء اعتدائهم على أبناء الشعب الفلسطينى العُزّل، وقمعت المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون صد اعتداءات المستوطنيين الإرهابية. وأشار المرصد إلى أن تلك الهجمات هى نتاج أعمال سلطات الاحتلال الصهيونى التى زرعت المستوطنين فى أرجاء الضفة الغربية ضمن عمليات الاستيطان الواسعة التى تنفذها، والسماح لهم بحيازة أنواع الأسلحة المختلفة، مع توفير المظلة الأمنية والقضائية الشاملة، والتى تضمن لهم عدم المحاسبة على أفعالهم الإرهابية.

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