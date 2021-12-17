- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر المواقف الرسمية والعشوائية على مستوى محافظة القاهرة، ووضع رؤية شاملة لتطوير المواقف الحالية، مع دراسة إمكانية إقامة مواقف جديدة لتتواكب مع التطوير الشامل بالمحاور داخل القاهرة فى إطار الرؤية الشاملة للدولة لتخفيف التكدس المرورى بشوارع العاصمة.
حضر اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة، ومديرى مشروعى الساحات والسيرفيس، وتخطيط المرور.
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستفادة الكاملة من كل الإمكانات المتوفرة لدى الأجهزة المعاونة المختلفة؛ لتحقيق رضاء المواطن وتقديم خدمة أفضل له، مشيرا إلى أن الدراسات التنفيذية ستكون مرحلية مع وضع رؤية شاملة لأعمال التطوير مطالبا بتوفير أماكن لانتظار سيارات التاكسى بجانب الميكروباص فى المواقف.
وذكر ممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة أن العاصمة بها 13 موقفا رسميا تخدم ما يقارب 18 خطا بإجمالى 13 ألف مركبة ميكروباص مرخصة، كما يوجد ما يقرب من 10 آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية ظهرت نتيجة للطلب المتزايد من المواطنين عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة يوجه بعمل دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.