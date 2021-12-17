انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2021 الإخبارية والترفيهية التي تسحب رصيدك دون داعي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرف الآن علي كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2021 الترفيهية والإخبارية التي تسحب رصيدك دون داعي مثل خدمات الرسائل الإخبارية والمسابقات والكول تون حيث يشتكي الكثير من عملاء شركة فودافون من نفاذ الرصيد بسرعة دون استخدام له أو عدم القدرة علي تجديد الباقات بعد الشحن نظرا لسحب الرصيد بسبب الخدمات التي تشترك بها لذا وفرت شركة فودافون مصر كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2021 تفاديا لوقوع العملاء في هذه المشكلة والتي عاني منها الكثيرين من عملاء شركة فودافون وخلال السطور التالية سوف نستعرض معكم طريقة الغاء جميع خدمات فودافون 2021.

كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2021 الاخبارية والترفيهية

تعتبر شركة فودافون مصر واحدة من أهم شركات الاتصالات في مصر وتعتبر من أكبر الشركات من حيث عدد المشتركين نظرا لثقة العملاء في شركة فودافون مصر وتقديم الشركة لمجموعة متنوعة من العروض التي تناسب جميع الفئات ونظرا لوجود بعض الشكاوي من العملاء نظرا لاستنفاذ رصيدهم بسبب خدمات الرسائل والكول تون والتي لا يعرفون كيفية الغاء كل خدمة علي حدة قدمت شركة فودافون كود واحد لإلغاء جميع خدمات فودافون 2021 وهو: نجمة 010 نجمة 010 شباك

010#*010*

كما يمكنكم متابعينا الأعزاء الغاء جميع الخدمات عن طريق الكود الذي وفرة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لإلغاء جميع الخدمات الإخبارية والترفيهية 2021 علي أي شبكة محمول تعمل داخل مصر سواء كانت فودافون أو موبينيل أو اتصالات أو وي علي الرقم التالي: نجمة 155 شباك

# 155 *

أكواد إلغاء خدمات فودافون 2021 منفصلة

قد يرغب البعض في الإبقاء علي بعض الخدمات التي يرغب في استمرارها لذالك يمكنكم متابعينا الأعزاء إلغاء كل خدمة من خدمات فودافون علي حده بواسطة استخدام أكواد إلغاء خدمات فودافون 2021 الأتية:

إلغاء خدمة معرفة الرصيد بعد كل مكالمه

9000#*

إلغاء خدمة الكول تون

0#*055*

إلغاء خدمة منع المكالمات (منع المعاكسات)

31#*7*

إلغاء خدمات الرسائل الإخبارية

ارسل رسالة علي رقم 9999 مكتوب بها الأتي

خدمة رسائل اليوم السابع اكتب داخل الرسالة (أيقاف) أو(stop y72 )

خدمة رسائل الأهرام اكتب داخل الرسالة (stop ahram) أو (إيقاف)

خدمة رسائل مصراوي اكتب داخل الرسالة (cm1 )

خدمة رسائل المصري اليوم اكتب داخل الرسالة (ايقاف)

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