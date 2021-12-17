«بعت كليتي عشان أعالج والدتي..ومحدش من الفنانين بيساعدني»..تصريحات مؤثرة من برنسة عبد الغني لـ دوت الخليج

/666647/بعت-كليتي-عشان-أعالج-والدتيومحدش-من-الفنانين-بيساعدنيتصريحات-مؤثرة-من-برنسة-عبد-الغني-لـ-تحيا-مصر

تحدثت الفنانة برنسة عبد الغني، أشهر كومبارس بالسينما المصرية، خلال حوارها مع موقع دوت الخليج، عن معانتها مع مرض وقلة المال وأزمات والدتها الصحية، وغيرها من العقبات التي مرت بها خلال حياتها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات برنسة عبد الغني وعقباتها مع الوسط الفني

أبرز تصريحات برنسة عبد الغني خلال حوارها مع دوت الخليج

وكشفت برنسة عبد الغني خلال لقائها مع موقع دوت الخليج مجموعة تصريحات جريئة ومؤثرة في نفس ذات الوقت، تضطرب لها القلوب حزنا، وكانت من أبزر هذه التصريحات:

- برنسة، جاي من اسم الإمراء والبرنسسات بتوع زمان، مامتي كانت بتشتغل طباخة عند أمراء وعجبها اسم برنسة فسمتني بيه.

- بعت كلتيتي عشان أعالج والدتي لأن مصاريفها كانت كتير وكان عندها 4 شريان تاجي مسدودين، وكنت أحيانا ببيعلها هدومي.

- وبعت دهبي وحاجتي كلها عشان أعالج أمي، ولو طلبوا عنيا كنت هديهالها.

- فلوسي كانت بتروح على ولاد أخويا عشان كانو يتامى وماماتهم مكنتش بتشتغل.

- كان عندب ورم لوفي أيام ما كنت شغالة عند الأميرة نوف بالسعودية وبطني كان بتكبر، فأما نزلت مصر إجازة شيلته في مستشفى الزهراء وكان وزنه حوالي 7 كيلو.

- أنا شليت الورم اللوفي 3 مرات مرة في الزهراء ومرة في الأدرن كنت شغالة عند دكتور هناك ومرة في مستشفى أحمد ماهر، وبعدها شيلت الطحال كله.

- جوز أختي اللي عرفني بالوسط الفني وكان دوبلير لرشدي أباظة، وأمي مكنتش بتحب المهنة دي وكانت عايزة تبعدني عنها.

- كنت بطلع زمان كومبارس على ألفريال أو 300 ريال، دلوقتي بالنسبة للحارة الشعبية باخد من 130 ل 90 جنيه على 20 ساعة.

- الفوس دي مكنتش بتكفيني، وكنت بتصل بناس يساعدوني منهم قرايبي، بس مش كل شهر لأن كلهم عندهم أولاد وفي مدارس.

- أنا داخلة في نقابة الحاج محمد سرور بقالي 4 سنين وكان بيدني فلوس وقت ما أعوز، لكن نقابة الممثلين معرفش عنها حاجة.

- عايزة من الدولة معاش وشقة حكومة وتبقى تاخدها مني تاني أما أموت، نفسي أعيش بكرامة من غير شحاتة.

- في كوبارس ماتت عند مدينة الإنتاج الإعلامي ومحدش اداها حاجة، ومفيش حد فيهم بيتكرم.

- مش بتواصل مع حد من النجوم يساعدني عشان محدش يحرق دمي ولا يحرجني.

- اشتغلت مع حورية فرغلي وميمي جمال وأحلام الجريتلي وبيقدرونا.

- نفسي أدحل سلسال الدم وقوت القلوب، ونفسي أشتغل مع حسني صالح تاني ومحمد النقلي واسماعيل فروق.

- نفسي اشتغل مع بيتر ميمي، انشالله أطلع بياعة في الإختيار.