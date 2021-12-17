مساجد شمال سيناء تشارك فى التوعية بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - تشارك مديرية أوقاف شمال سيناء، فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التى تنطلق اعتبارا من بعد غد الأحد، ولمدة 4 أيام متتالية بالتوعية فى المساجد وحث المواطنين على تطعيم أولادهم بالحملة.





وأشارت المديرية -فى بيان اليوم الجمعة- إلى أنه فى إطار التعاون والتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومؤسسات الدولة والمجتمع المدنى تشارك مساجد شمال سيناء مديرية الصحة فى الإعلان وتوعية المواطنين بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وبيان أماكنها والمواعيد المحددة لها.

وأوضح البيان أن مدير عام المديرية الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم كلف الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة والشيخ الشحات البربرى مدير المتابعة بتسهيل مهام عمل فرق التطعيم من خلال توجيه مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين بالتأكيد على أئمة المساجد بالإعلان عن الحملة بالمساجد وعقب أداء الصلوات، ببث رسالة للمواطنين ورواد المساجد مفادها أنه "فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من مرض شلل الأطفال ستقوم مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء بتنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات بداية من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجارى ولمدة أربعة أيام، وأن التطعيم متوفر بالمجان فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.. بالإضافة إلى فرق التطعيم المتحركة من منزل إلى منزل".

وأوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل، أن الحملة تهدف الى الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.. حيث تستهدف الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات للتطعيم ضد هذا المرض لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال.

ومن جهة أخرى، أعلنت جميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة عن استعدادتها للمشاركة فى تنفيذ الحملة فى الموعد المحدد، والتجهيز لتغطية جميع القرى والتجمعات من خلال الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والفرق الثابتة والمتنقلة.