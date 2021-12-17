نجيب ميقاتى: وجدت خلال زيارتى لمصر كل الدعم من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال نجيب ميقاتى، رئيس الحكومة اللبنانية، إنه وجد خلال زيارته لمصر كل دعم سياسى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدا أن الهدف من كل الزيارات واللقاءات التى يقوم بها إلى الخارج هو الحفاظ على حضور لبنان على الساحة الدولية، سواء من خلال مشاركته فى مؤتمر المناخ بجلاسكو وزيارته لمصر والفاتيكان والعراق والأردن.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفى بالسراى الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

وأضاف أن استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور فى الأوضاع ، وقد تؤدى إلى إرجاء الانتخابات النيابية، مشددا على أن الحكومة مستمرة فى عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء.

واعتبر أن أى دعوة لعقد جلسة من دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبنانى وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، وتابع: "أنا لن أعرّض الحكومة لأى أذى".

وأكد ميقاتى، أن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردى الأوضاع واستمرار الإنهيار، مشددا على أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمى عمل الحكومة، ومعتبرا أن الأفضل هو وجود حكومة بصلاحيات كاملة بدلا من غيابها أو وجود حكومة تصريف أعمال.

وأضاف أنه دعا لاجتماع وزارى وأمنى موسع لإقرار خطوات تنفيذية إضافية تتعلق بضبط التهريب ومكافحة تهريب الكبتاجون وجميع أنواع المخدرات ووقف التلاعب بسعر النقد، وبمكافحة التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية.

وشدد على أن هناك تعاونا تاما بينه وبين رئيس الجمهورية، معتبرا أن الكلام عن خلافات هدفه تأجيج التوتر السياسى فى البلد، مشددا على أن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه برى لا تشوبها شائبة، والتواصل معه مستمر لإيجاد حل لموضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء.

وقال ميقاتى: "نحن بصدد اتخاذ كل التدابير لإجراء الانتخابات قبل 21 مايو المقبل ليكون لدينا مجلس نيابى منتخب مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو وارد فى القانون السارى المفعول، وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد، أما تاريخ إجراء الانتخابات فهم مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستورى فى شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب ".

وأضاف أنه أبلغ مجلس القضاء الأعلى بواسطة وزير العدل أنه سيوقع على التشكيلات القضائية فور إرسالها.

وعن ارتفاع سعر الدولار، قال إن هناك سلسلة من الإجراءات التى تتخذ لمعالجة تقلب سعر الصرف، بما يتيح الانتقال إلى إجراءات محددة لمعالجة تداعيات التراجع فى سعر الليرة وفق أسس واضحة.