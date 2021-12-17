مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة يبحث مع وكيل السكرتير العام تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، مع ليو زِنمين وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة.





وذكرت وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الجمعة، أن الجانبين ناقشا التعاون بين مصر والأمم المتحدة على الصعيد التنموى فى إطار جهود مصر لتحقيق استراتيجيتها الوطنية "مصر 2030" وكذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تسعى لتغيير واقع الحياة فى مصر من خلال رفع جودة الحياة ومستوى المعيشة لحوالى 60 مليون مواطن مصرى فى 5 آلاف قرية. وتناول اللقاء كذلك موضوعات تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، واستعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022. وأعرب وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة، خلال اللقاء، عن تقديره البالغ لدور مصر فى منظومة الأمم المتحدة، وتطرق إلى زياراته لمصر التى تعرف خلالها عن قرب على التطورات الإيجابية المتلاحقة التى تشهدها مصر، مؤكداً أنها مثالٌ يُحتذَى به على الصعيد التنموى.

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