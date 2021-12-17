4 ملايين ملف صحى إلكترونى للمواطنين.. أبرز جهود الرعاية الصحية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - واستهلت "رعاية نيوز" بإعلان الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية تسجيل 4 مليون ملف صحى إلكترونى للمواطنين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك ضمن فعاليات (منتدى مصر الطبى).

وأشارت "رعاية نيوز" إلى إعلان الدكتور أحمد السبكى، عن أبرز إنجازات الهيئة تزامنًا مع اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحى الشامل حقق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بأعلى مستويات الجودة عالمية، وذلك من خلال تقديم 8 مليون خدمة طبية بـ 3 محافظات شملهم التأمين الصحى الشامل الجديد منذ بدء تطبيقه وحتى الآن.

كما لفتت رعاية نيوز، إلى إطلاق هيئة الرعاية الصحية حملة توعوية بأهمية غسيل الأيدى والحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة بمحافظة الأقصر، بالتزامن مع اليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، وتستمر الحملة لمدة 40 يوم بالمحافظة وتستهدف مليون مواطن، ومن المقرر أن تمتد الحملة لباقى محافظات التأمين الصحى الشامل الثلاث، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت النشرة الدورية، إلى زيارة وفد رفيع المستوى من هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، لمشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات نظام التأمين الصحى الشامل، عدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، وأشادوا خلال زياراتهم إلى تطور مستويات الدعم الفنى لمنظومة التأمين الصحى الشامل داخل المنشآت.

وتابعت النشرة الدورية، بمشاركة هيئة الرعاية الصحية بـ 8 مستشفيات تابعين لها بـ 3 محافظات ضمن مشروع الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، فيما دعت الهيئة أهالى الأطفال وذويهم الالتزام بإجراء عينتين للطفل الذى أجرى العينة الأولى، يفصلهم 28 يومًا لضمان سلامتهم والاطمئنان عليهم والاكتشاف المبكر لأى من الأمراض الوراثية والتعامل الفورى معهم.

واستكملت النشرة، بإعلان هيئة الرعاية الصحية حصول استشارى ورئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد على شهادة زراعة الصمام الأورطى بتقنية التافى، مشيرة إلى استحداث تقنية جديدة لزراعة تمدد الأنسجة لأول مرة بمستشفى طيبة التخصصى التابعة للهيئة فى الأقصر.

وتابعت "رعاية نيوز"، بالإعلان عن نجاح أول قسطرة تشخيصية على المخ لعلاج ورم شريانى بالأذن الداخلية فى مستشفى طيبة التخصصى بالأقصر، ونجاح أول جراحة استكشافية بالبطن وإزالة شبكة جراحية من البطن بمستشفى الكرنك الدولى بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

فيما استعرضت رعاية نيوز، فعاليات البرنامج التدريبى على معايير الاعتماد الخاصة بالإدارة والحوكمة المؤسسية بمراكز ووحدات طب الأسرة فى بورسعيد، كما لفتت إلى نجاح جراحة دقيقة لإصلاح الجمجمة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة بالإسماعيلية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وأخيرًا، أشارت النشرة الدورية، إلى مشاركة استشارى ورئيس قسم الجهاز الهضمى بمستشفى التضامن التابعة للهيئة ببورسعيد، كممثلًا عن هيئة الرعاية الصحية فى مؤتمر الجمعية السعودية للمناظير بالسعودية.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

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