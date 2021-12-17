بعد تصريحه: «السوشيال ميديا عملت من الكومبارس أبطال»..هذا ما قالته برنسة عبد الغني لكريم فهمي

/666648/بعد-تصريحه-السوشيال-ميديا-عملت-من-الكومبارس-أبطالهذا-ما-قالته-برنسة-عبد-الغني-لكريم-فهمي

وجهت الفنان برنسة عبد الغني، أشهر كومبارس بالسينما المصرية، رسالة قاسية للفنان كريم فهمي بعد تصريحاته الصادمة عن مهنة الكومبارس، وذلك خلال حوارها مع موقع دوت الخليج.

برنسة عبد الغني تهاجم كريم فهمي

وقالت برنسة عبد الغني مهاجمة الفنان كريم فهمي: “طول عمر الكومبارس هما اللي أبطال الفيلم، الأدوار الثانوي هي اللي بتحلي المسلسل، جرب تعمل فرح أو شارع من غير كومبارس هتلاقي الفيلم ملهوش طعم”.

وتابع: “من زمان واحنا شغالي في الميديا اشمعنا حضرتك اللي قولت كدة، واشتغلت مع حورية فرغلي وميمي جمال وأحلام الجريتلي وكلهم ببيقدرونا اشمعنا انت”.

برنسة عبد الغني لكريم فهمي: “بناخد اللي بيفيض منكم”

واستكملت: “المسلسل ولا الفيلم من غير كوبارس ميسواش حاجة، الأعمال الفنية مش بتقف على الفنانين بس احنا اللي بنحلي الفيلم والمسلسل، عيب ان حضرتك تقول علينا كدة، احنا الروح واللي بتقوم المسلسل”.

واختتمت حديثها: “احنا بني أدمين، مش انتو االلي بتاخدو الأولفات واحنا بناخد الملاليم بتاعتكم، عيب تقول كدا، إحنا محطوط علينا وبناخد اللي بيفيض منكم”.

كريم فهمي ينتقد السوشيال ميديا

وكان كتب كريم فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، منتقدا مساوئ السوشيال ميديا والتريند، قائلا :"السوشيال ميديا عملت من الكومبارسات ابطال والتريند عمل للزهيد قيمة وساوت الجعر بالمحترم وبقينا في عصر مرعب خلي الرمم من كل فصيل تلم على بعض ويبانوا كتله وهما في الواقع قش متراكم مسخبي ورا شاشه بتحمي شخصيتهم المريضه المهزوزه و بتديها ثقه علي قفا ميتين ابونا".

أبرز تصريحات برنسة عبد الغني خلال حوارها مع دوت الخليج

وكشفت برنسة عبد الغني خلال لقائها مع موقع دوت الخليج مجموعة تصريحات جريئة ومؤثرة في نفس ذات الوقت، تضطرب لها القلوب حزنا، وكانت من أبزر هذه التصريحات:

- برنسة، جاي من اسم الإمراء والبرنسسات بتوع زمان، مامتي كانت بتشتغل طباخة عند أمراء وعجبها اسم برنسة فسمتني بيه.

- بعت كلتيتي عشان أعالج والدتي لأن مصاريفها كانت كتير وكان عندها 4 شريان تاجي مسدودين، وكنت أحيانا ببيعلها هدومي.

- وبعت دهبي وحاجتي كلها عشان أعالج أمي، ولو طلبوا عنيا كنت هديهالها.

- فلوسي كانت بتروح على ولاد أخويا عشان كانو يتامى وماماتهم مكنتش بتشتغل.

- كان عندي ورم لوفي أيام ما كنت شغالة عند الأميرة نوف بالسعودية وبطني كان بتكبر، فأما نزلت مصر إجازة شيلته في مستشفى الزهراء وكان وزنه حوالي 7 كيلو.

- أنا شليت الورم اللوفي 3 مرات مرة في الزهراء ومرة في الأدرن كنت شغالة عند دكتور هناك ومرة في مستشفى أحمد ماهر، وبعدها شيلت الطحال كله.

- جوز أختي اللي عرفني بالوسط الفني وكان دوبلير لرشدي أباظة، وأمي مكنتش بتحب المهنة دي وكانت عايزة تبعدني عنها.

- عايزة من الدولة معاش وشقة حكومة وتبقى تاخدها مني تاني أما أموت، نفسي أعيش بكرامة من غير شحاتة