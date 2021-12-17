/666651/هاني-خضر-يناقش-طلبه-المقدم-بشأن-مخالفات-معهد-الكبد-بلجنة-الصحة

ناقش النائب هاني خضر، عضو دفاع النواب بلجنة الصحة أمس طلبين الاحاطة، بخصوص معهد الكبد بحضور عميد المعهد د/ هشام عبد الدايم والمدير التنفيذي للمعهد د توفيق عبد المطلب.

هاني خضر يناقش طلبه المقدم بشأن مخالفات معهد الكبد بلجنة الصحة وفي البداية اشار النائب هاني خضر الي وجود ١١ مخالفة تم اكتشافها وهي كما يلي: دوت الخليج ١- إجراء الكثير من العمليات مع تحميل المريض مستلزمات العمليات التي قد تصل إلي ٦٠٠٠٠ جنيه ٢- عدم تثبيت العمالة منذ ٢٠١٤ والراتب ١٤٠٠ جنيه ٣- خفض قيمة النبطشيات من ٥٥ جنيه إلي ٣٥ جنيه ٤- الاستخدام الخاطأ لوحدة الفرم ٥- إهدار المال العام لعدم إستخدم وحدة المعالجه بعد تسليمها والي الان لم يتم تشغيلها ٦- تعطل جهاز أشعة المسح الذري منذ ٤ شهور ٧- محاسبة المقصيرين في حادثة صابر شحاته وعدم حصوله علي المستحقات والتعويضات ٨- محاسبة المقصيرين في وفاة رفعت كريشه وعدم حصول أهله علي المستحقات والتعويضات حتي الان ٩- أسباب إقالة الدكتور إبراهيم عبد القادر وما تم من تحقيقات حتي الان ١٠- لماذا يتم تاجير معدات المعهد إلي شركات خاصة ١١-لماذا يتم عمل عمال الشركات الخاصة في النفايات وما هي الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخذها وأوضح خضر أنه جاري تصعيد هذه الملاحظات للجهات الرقابية بعد إعتراف عميد المعهد والمدير التنفيذي بصحة الوقائع من جهة اخري تم مناقشة طلب الاحاطة الثاني والخاص بمعايير وأُسس إختيار الطلبة بمدرسة التمريض بحضور د يحيي مدير التامين الصحي بالمنوفيه.

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