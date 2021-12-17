وزير الأوقاف يعفى مدير إدارة جنوب القاهرة من العمل الإدارى

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إعفاء الشيخ فتحى محمود متولى الجوهرى، المكلف بتسير أعمال إدارة جنوب القاهرة من عمله الإدارى، وعودته إلى عمله الأصلى، لتقصيره فى أداء واجبه الوظيفى بتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر، مع وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو مدة ثلاثة أشهر أيهما أقرب.





جاء القرار بناءً على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة. وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستتعامل بحسم يصل إلى حد إنهاء خدمة كل مقصر فى واجبه الوظيفى، وخصوصًا من يمكن شخصًا غير مصرح له بالخطابة من صعود المنبر.

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