/666654/مليون-مواطن-يعانون-طلب-احاطة-لويز-الرياضة-بسبب-تدني-الخدمات في-مراكز-شباب-بالشرقية

تقدم النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب ، عن محافظ الشرقية ، بطلب احاطه الى وزير الشباب والرياضة، بسبب اهمال مراكز الشباب ، في عدد من مدن ومراكز المحافظة ، مما أدي الي انصراف الشباب عنها ، وعزوفه عن مشاركة الرياضة .

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وقال عبدالنبي ، في طلب الاحاطة ، ان مراكز الشباب والرياضة بمراكز بفاقوس واولاد صقر وكفر صقر، والتي تخدم اكثر من مليون مواطن ، تعاني من عدم وجود انشطة رياضية ، ولم يدرج اى مركز شباب في تلك المراكز في الأعمال الانشائية للعام المالي المنتهي مما أدي الي التعديات عليها .

طلب احاطة لويز الرياضة بسبب تدني الخدمات في مراكز شباب بالشرقية

واكد أن الاهتمام بالشباب ، من ان من اولوليات القيادة السياسية الحكمية ، والدولة المصرية تولي الشباب اهتمام خاص ، لافتا الي أن وزارة الشباب المنوط بذلك الدور لم تفي بالتزاماتها تجاه الشباب ، وتسببت في حرمان مراكز الشباب بتلك المراكز من الخدمات التي تقدمها الوزارة من حيث عدد مراكز الشباب وتعداد السكان وجغرافيته.

وانتقد عدم دعم الوزارة للاعانات الانشائية وتدريب العاملين وعدم تفعيل للائحة المالية لسنه ۲۰۲۱ والى تعوق جذب الشباب من خلال العضوية وسداد المتاخرات ، فضلا عن تغول مجالس الاداره في فصل الاعضاء.

وأشار الي مجالس ادارة مراكز شباب المدن ، تعاني من تقديم دورها وعدم اسناد المزادات الفروع الشباب لمتابعه ماتم من اجراءات مراكزا الشباب ، مؤكدا انه لا يوجد دعم للانشطة الخاصه بتفعيل دور مراكز الشباب ، رغم تقديمه العديد من الطلبات لهذا العام المنتهي دون جدوى.

وشدد عضو محلس النواب ، عن دائرة فاقوس وكفر صقر واولاد صقر ، وزارة الشباب بسرعة التدخل العاجل لمواجهة تلك النتائج الخطيرة ، التي تؤثر على الشباب ، وتنعكس بالسلب علي الدولة المصرية، حيث سيقع الشباب في براثن الافكار الهدامة والمتطرفة .

وطالب النائب ، في طلب الاحاطة الذي وجهة للمستشار حنفي الجبالي ، باحالة الطلب للجنة الشباب والرياضة ، وذلك اعملا بحكم الماده (١٣٤) من الدستور والماده (۲۱۲) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .