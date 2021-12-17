مرصد الأزهر يثمن تصويت الأمم المتحدة على حق الفلسطينيين 

جدة - نرمين السيد - ويشير المرصد إلى أن أهمية القرار تكمن فى إعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطينى الراسخ فى تقرير مصيره؛ بما فى ذلك الحق فى أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطينى ومساعدته لنيل حقه فى تقرير المصير فى أقرب وقت. والضرورة الملحّة بإنهاء الإحتلال الصهيونى، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة استنادًا إلى قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة؛ لإيجاد حل دائم للصراع على أساس وجود دولتين.

من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر على ضرورة تفعيل قرارات القانون الدولى والبدء الفورى فى تنفيذها، بما يكفل للشعب الفلسطينى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، والتصدى الفورى لأشكال العدوان الصهيونى كافة. وضرورة وضع آليات لتمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه، وتفعيل المسؤولية الدولية فى حماية وتنفيذ هذا الحق.

ويشيد المرصد بمواقف الدول الداعمة للقرار الفلسطينى، باعتباره انتصارًا للقضية الفلسطينية العادلة، ورفضًا عالميًا لجرائم الكيان الصهيونى وممارساته الإرهابية، وفشله فى تمرير روايته الكاذبة.