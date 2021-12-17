عاجل.. السيسى يوجه بإنشاء مدرسة بمنطقة ورش الفخار فى مصر القديمة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "أخبار الدنيا هنا إيه"، ليرد أحد المسؤولين: "الدنيا هنا كويسة بتعليمات سيادتك بإننا نهتم بالحرف اليدوية وبنعمل حاجات كويسة، كانوا بيحرقوا الخشب فعملنا أفران صديقة للبيئة والمياه والغاز، من أجل الإنتاج، لأن الناس اللى هنا جوهرجية الطين، بمعنى إن الاهتمام بيهم بيرفع المستوى، وعايزين نفتح مدرسة، وعايزين نحطهم على الخريطة السياحية".

وعلق السيسى: "هل فى مكان للمدرسة؟"، ليرد المسؤول: "موجود"، ليعقب الرئيس: "فين، يعنى هتكون جزء من المبنى الإدارى، نعملهم المدرسة".

وعن استكمال الأفران الغاز، قال الرئيس: "الأفران دى بتجبوها منين"، ليرد المسؤول: "من مصنع 45 الحربى، بأحجام معينة بس كان فيه اختلافات لأن لما جيت اتصممت مأخدوش رأى الصناع، والتكلفة غالية".

ليعقب الرئيس: "فنيا مش هاقدر أتكلم فى مساحة الفرن، بس متصور إنه كلما كانت المساحة أكبر ونحافظ على الحرارة هيكون حجم الغاز المستهلك مش عبء على الناس، لما نعمل حاجة 20 فى 20 غير لما تعملها فى أكبر من كده، بس بردوا إنت بتاخد منتج كويس ولازم نحط تكاليف الحاجة مظبوط".