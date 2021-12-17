عاجل- السيسى لصاحب ورشة لديه 16 ابنا: عندك مشكلة؟.. أنا جاى عشانكم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورد صحاب الورشة: "إنه بخير، ولديه 16 ابنا يعملون معه"، ليضحك الرئيس قائلا: "مخلف 16، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يخليهم لك، عندك مشكلة أنا جاى عشانكم"، ليشتكى من الأفران.

وعقب الرئيس: "الأفران الكهرباء أرحم من الغاز، القرى السياحية بيدفعوا كويس"، ليرد المواطن: "عايزين رضاك"، ليعلق الرئيس: "ورضاكم عليا بردوا، أنتم تؤمروا".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.