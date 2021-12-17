عاجل.. السيسى لصاحب إحدى ورش الفخار: ماتشيلش هم.. اللى أنت عايزه هانعمله

جدة - نرمين السيد - قال أحد أصحاب ورش الفخار بمصر القديمة، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للورش اليوم الجمعة، إنه يصدر منتجاته إلى هولندا والأردن، مضيفا: "مصنعى موجود وحضرتك ممكن تشرفنى".





ليرد الرئيس: "هجيلك، إيه المشكلة اللى عندك؟"، ليعلق صاحب الورشة: "مش عارف أشتغل أنا بصدر وبدخل عملة صعبة، لما بيجلى أوردر مش بعرف أعمله، الإمكانيات ضيقة والمصنع ضيق"، لعقب الرئيس: "طب إحنا هنشوف دى، إيه تانى تحت أمرك، متشلش هم، اللى أنت عايزه هانعمهولك".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.