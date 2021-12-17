وفد وكالة اليابان للتعاون يشيد بتطور خدمات الرعاية بمستشفى بنى سويف التخصصى

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى الدكتور صلاح عمر جودة -فى بيان- إن المستشفى برعاية رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم، استقبلت وفد وكالة اليابان للتعاون الدولى، التى تهتم فى أحد أنشطتها بتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية ومراجعة مطابقتها لمعايير الجودة الصحية للوقوف على مدى تطبيق أنشطة تحسين الجودة بالمستشفى على أرض الواقع بما فى ذلك مشروع"5s- keizen - TQM".

ووجه مدير عام المستشفى الشكر لوفد الوكالة كونها الشريك الاستراتيجى للمستشفى وللدعم التقنى المقدم من الوكالة للمستشفى لإنجاز المشروع، كما وجه الشكر لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لدعمها المستمر للمستشفى وفريق العمل المعاون الذى ساهم بتقديم خدمة متميزة.

بدوره، أشاد الوفد اليابانى بتطور خدمات الرعاية الصحية داخل المستشفى ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية، ووجود هيكل تنظيمى جيد لأنشطة تحسين الجودة والإدارات ذات الصلة مثل: إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية، وإدارة التمريض، وكذلك إدارة التدريب بالمستشفى وهو ما انعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى تحت مظلة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وما لذلك من أثر كبير على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية فى مصر.

كما أشاد الوفد بنظام الوثائق الموحدة المعمول به فى المستشفى، والذى يقوم على أساس تسجيل وتوثيق الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى يوميًا، وأيضاً بفرق تحسين الجودة بالأقسام المختلفة بالمستشفى ونظام تقارير الحوادث العارضة "OVR" المعمول به بالمستشفى، مقدما الشكر لإدارة المستشفى للمجهود المبذول فى رفع مستوى الخدمة الطبية.