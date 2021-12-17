عاجل.. السيسى لعامل بورش الفخار: والدتك حطها على دماغك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ورد صحاب الورشة: "كله تمام ربنا يبارك فى سعادتك، ربنا يبارك فى سعادتك"، ليرد الرئيس: "أنا سعيد بيكم".

وخلال الجولة داعب الرئيس، أحد العمال بعد وقوع الفخار أثناء تشكيله قائلا: "وبعدين معاك إحنا جينا لخبطناك، ربنا يوفقكم"، ووجه له رسالة بشأن والدته قائلا: "والدتك حطها على دماغك".

وقالت إحدى أصحاب الورش: "عايزين اهتمام شوية والناس تعرف يعنى إيه فخار"، ورد الرئيس: "إحنا لما جينا هنا نحطكم على الخريطة السياحية إن شاء الله الأمور هتكون أحسن".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.