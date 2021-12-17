عاجل- أحد عمال ورش الفخار لـ السيسى: عليت سقف الحلم عندنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال أحد العمال، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورش الفخار بمصر القديمة: "حضرتك شرفتنا يا راعى الحرف فى مصر، زيارة حضرتك شرف، محتاجين مبادرة، وإحنا كلنا خدامين بلدنا".





وعقب الرئيس: "اتفقنا نعمل مدرسة بالمبنى الإدارى وهنجيب فيها الولاد اللى فى الدبلوم عشان تدربوهم".

وتابع العامل: "إحنا وطنيين بجد، مؤتمر الشباب اللى جاى فى يناير أنا واحد من الناس الشباب لو محتاجين مساعد إحنا فى مجموعة تساعد، أنت عليت سقف الحلم، رغم إننا كبرنا وعجزنا، وزيارتك فوق دماغنا، وبقول للشباب الدولة بتكرم الحرفيين، تعالوا نضيع وقتنا فى هواية جميلة".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.