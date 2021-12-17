عاجل.. السيسى لعمال ورش الفخار: اللى أنتم عايزينه هايتحقق دلوقتى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى: "اللى أنتم عايزينه هايتحقق دلوقتى"، وسأل الرئيس أحد العمال: "بتشتغل كام ساعة؟"، ليرد: "بشتغل أى وقت من الصبح، كل الشغل إحنا بنعمله هنا، وبنصدر برة مصر"، ليعلق الرئيس: "حاجة جميلة ومحترمة، إحنا هنساعد فى الحكاية دى".

وتابع الرئيس: "هانعملكم المدرسة فى المبنى الإدارى، وربنا يوفقكم، المهنة كانت مش مربحة"، كما سأل عن ربح العامل فى اليوم، ليرد أحد العمال: "من 70 للى لسه بادئ لتصل إلى 150 جنيه لو ماهر".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.