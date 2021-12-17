انت الان تتابع تفاصيل خبر الارصاد تعلن حالة الطقس لمدة 4 أيام وتحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يصل إلى حد الصقيع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس لمدة 4 أيام في الفترة من يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تشهد البلاد حالة جديدة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية تكون مصحوبة بنشاط كبير للرياح لتصل إلى حد العاصفة في بعض الأماكن مع الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة مما يؤدي إلى زياد الاحساس ببرودة الطقس وذلك خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين.

حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021:-

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس السبت طقس معتدل الحرارة نهاراً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، يكون مائل للبرودة على المناطق الشمالية الغربية، مائل للدفء في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يكون بارد في أول الليل، شديد البرودة في أخر الليل، يصل إلى حد الصقيع على مناطق وسط سيناء.

وأشارت هيئة الارصاد الجوية، بأنه اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر 2021 ولمدة 48 ساعة سوف تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، تصل إلى حد العاصفة في بعض المناطق خاصة المناطق المكشوفة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

ويكون ذلك بالتزامن مع هطول أمطار تكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وهي محافظات (السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط)، ويمكن التعرف على باقي التفاصيل في حالة الطقس خلال تلك الفترة من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

كما يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية بأن هناك فرصة لهطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2021 في السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ونشاط للرياح على عدد من المناطق في محافظات الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.