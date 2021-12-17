عاجل.. السيسى لـ مواطن: أنا واقف عشانك.. عايز أطمن عليك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس للمواطن: "مش خايف عليهم؟، ساكن فين، مش عايز حاجة صحيح؟، متنكسفش، أنا واقف عشانك عايز أطمن عليك، أنتم ولادى".

وطلب أحد أبناء المواطن أخذ صورة تذكارية مع الرئيس، ليسمح لهم بالحضور والتقاط الصورة.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.