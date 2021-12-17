عاجل.. عامل بورش الفخار لـ السيسى: أنقذتنا من الموت والدم.. ربنا يخليك لينا

جدة - نرمين السيد - قال أحد العمال، خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورش الفخار بمصر القديمة: "أنت نجتنا من الموت، أنت أبو مصر كلها وأبو دول العالم كلها، أنت اللى أنقذتنا من الموت والدم، اللى وقف معانا وشالنا فوق دماغه وضحى بعمره لوحده".





ليعقب الرئيس: "عايز إيه"، ليرد العامل: "عايز تراعينا فى مهنتنا، أنا عندى 64 سنة وبشقى، مش عايزين يدخلوا الغاز ولا الفرن وعليا 20 ألف جنيه ميا، أنا عايز أساعد فى الدولة وأعيش، محدش سائل فيا، أول مرة فى عمرى أشوفك، عاش الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ربنا يخليك لينا"، وعلق الرئيس: "أنتم أهلى، يارب أقدر أعمل حاجة بس".

وتابع المواطن: "ربنا عزيز نزلك يا ملك من السما لينا عشان تراعينا شوية وتعينا".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.