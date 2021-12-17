عاجل.. السيسى لـ سيدة: ماتعيطيش.. إنت أختى وولادك ولادى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة: "خايفة أروح مكان بعيد بربى 2 يتامى وأختى، بصلى وبدعيلك، وربنا ينصرك على من يعاديك، ويعليك نفسك حلوة وجميلة"، ليرد الرئيس: "متعيطيش، عينى، إختك بنتى وإنتى أختى وولادك ولادى".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكبارى، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضارى، لما تحتويه من إرث تاريخى عريق، ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس، شملت تطوير منطقتى مصر القديمة، وسور مجرى العيون الذى يمتد من منطقة فم الخليج إلى قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين فى ورش الفخار بمصر القديمة، استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.