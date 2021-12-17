تنويه هام للمسافرين إلى أثينا على رحلات مصر للطيران

جدة - نرمين السيد - وجهت شركة مصر للطيران، عناية عملائها المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى أثينا، بضرورة إجراء اختبار تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى أثينا بـ72 ساعة، أو إجراء Antigen Rapid Test بـ24 ساعة قبل الوصول، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم 19 ديسمبر 2021.





وأوضحت الشركة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن القرار يسرى على الأطفال من تجاوز عمرهم خمس سنوات فأكثر. ودعت مصر للطيران، عملائها الكرام المسافرين على رحلاتها الدولية ضرورة مراجعة تعليمات وضوابط السفر المختلفة قبل مغادرة رحلاتهم من خلال الموقع الإلكترونى لمصر للطيران egyptair.com أو الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 من داخل مصر. يأتى ذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها بعض الدول للحد من انتشار فيروس كورونا.

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