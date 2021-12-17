محافظ كفرالشيخ يوجه برفع مياه الأمطار من الشوارع باستمرار (صور)

جدة - نرمين السيد - وأعلن جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والغرف الفرعية بمجالس المدن، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة فى حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وأشرَف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال رفع مياه الأمطار بالمدينة أولاً بأول، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات واجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح.



