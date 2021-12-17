 الصحة: ارتقاع حالات الشفاء من مصابى كورونا إلى 310749

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 373509 من ضمنهم 310749 حالة تم شفاؤها، و21277 حالة وفاة.

وفى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها مصر بمنافذ دخول البلاد بجميع المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" وإعادتهم إلى دولهم.

وتكثيفًا لأعمال نظام الترصد الوبائى، منذ إعلان ظهور المتحور"أوميكرون"، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التى ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجينى الذى يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجينى، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وطبقاً لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أى أعراض والحالة الثالثة تعانى من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أى إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون فى أى من المطارات أو الموانئ.

الجدير بالذكر، أن مصر من خلال تكثيف عمليات الترصد فى نقاط الحجر الصحى بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلاً عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتا لدول العالم، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تأخير ظهور المتحور دلتا فى مصر بالمقارنة بدول عديدة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدى، كما تدعو المواطنين بضرورة الإسراع فى تلقى لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية علما بأن الوزارة قد أطلقت جرعة تعزيزية من اللقاح لجميع المواطنين والمقيميين ممن مضى على تلقيحه 6 أشهر وستكون الأولية للمحافظات السياحية.

كما قامت بتقديم حوالى 52 مليون جرعة لقاح ما بين جرعة أولى وثانية للمواطنين والمقيمين، وخصصت عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة آندرويد:



‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون:



‏https://apple.co/3gURgYJ