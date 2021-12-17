الطاهرى: الجمعيات بقت زى الهم على القلب وبقرشين تديلك لقب سفير أو مستشار

جدة - نرمين السيد - تحدث الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامجه "كلام فى السياسة"، عن ملف الخداع باسم الدولة، وكيف الحذر من مدعى الصفات الرسمية؟ ومن يتصدى لفوضى توزيع الألقاب؟





وقال الطاهرى فى مستهل الحلقة: "اللى بيقولك أنا من الجهة الفلانية، واللى بيبعتلك رسالة يقولك أنا تبع المسؤول الفلانى، مين اللى يتصدى ليهم، وكيف تساهم شبكات التواصل الاجتماعى فى تسهيل مهمة النصابين باسم الدولة". وتابع: "الجمعيات بقت زى الهم على القلب واللى بقرشين تديلك لقب سفير أو مستشار تحكيم وما إلى ذلك"، مشددا على أن ظاهرة مدعى الصفات الرسمية والخداع باسم الدولة "خطيرة"، وتمس سلام وأمان المجتمع. ويستضيف الطاهرى، محمود مسلم الكاتب الصحفى ورئيس لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، واللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ومحمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ.

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