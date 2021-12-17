الرئيس السيسي يجبر بخاطر عمال الفخار في مصر القديمة: اللي أنتوا عايزينه هيتحقق (فيديو)

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى طلبات واحتياجات عاملين في مجال الفخار بمنطقة مصر القديمة.

وطلب العاملان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعم الخامات الخاصة بتلك الصناعة للحفاظ عليها، باعتبارها حرفة تراثية يجب الحفاظ عليها.

وردًا على سؤال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: محتاجين إيه؟ قال العاملان: "محتاجين دعما للمون "الخامات" ياريس لإن أديلنا فترة واقفين وفي نفس الوقت فيه ناس كتير تركت المهنة لإنها مش بتحقق أرباح".

ورد الرئيس بالقول: اللي انتوا عايزينه هيتحقق، نفسكم معانا وإحنا هنساعد في الحكاية دي وهنفتحلكم مدرسة لتشجيع الجميع على العمل بهذه الحرفة.

وقال العمال للرئيس السيسي: فيه شغل تصدير بيخرج بره مصر وشغل التصدير كله عليه صنع في مصر، وردوا على سؤال الرئيس حول حجم عائد العامل في هذه الحرفة في اليوم، بالقول: بتتراوح من 70 - 200 جنيه، على حسب الخبرة.

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلى رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وقد توقف السيد الرئيس لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث أستمع سيادته إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال أنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي .