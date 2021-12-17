/666659/محمد-عزمي-هناك-قصور-تشريعي-واضح-فى-مواجهة-ظاهرة-انتحال-الصفة

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوعي بالجمهورية الجديدة هو اساس مكافحة المحسوبية والواسطة.

دوت الخليج

واوضح النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والشياسيين، خلال لقائة فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على شاشة cbc إكستر والذي يقدمة الإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك قصور تشريعي واضح فى مواجهة ظاهرة انتحال الصفة، مشيرا إلي أن المواد من ١٥٥ الي ١٥٩ من قانون العقوبات وضعت عقوبات لم تتناسب مع انتشار الظاهرة، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالتشريعات.

انتحال صفة شخصية

جدير بالذكر مشاركة وفد من التنسيقية في ختام مهرجان نواة للفنون المقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة .

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بالمشاركة في ختام مهرجان نواة للفنون المقام علي مسرح وزاره الشباب والرياضة.

وناقش المهرجان عدة موضوعات من خلال عروض مسرحية قدمها الشباب، وقام اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة الشباب والرياضة بإلقاء كلمه الختام، موضحاً دور المرأة في النهوض بالمجتمع ووجه الشكر لصندوق الأمم المتحدة علي إسهاماته في دعم تلك المواهب الشابة، كما وجه شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للشباب.

ضم وفد التنسيقية كل من محمد شلبي و محمد الحلو أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين.

هذا رفض عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض رسوم تنمية موارد على بعض السلع والخدمات.

وقد كان نواب التنسيقية محمود بدر و خالد بدوي وأحمد مقلد ومحمد عبد العزيز رفضوا في الجلسة العامة مشروع القانون المعروض بسبب أنه يحمل على المواطنين أعباء جديدة ويفرض رسوم على السلع المعمرة وبعض السلع الأخرى والخدمات والأنشطة الفنية مثل السينما وبعض العروض الفنية وبعض الأنشطة السياحية مما اعتبره نواب التنسيقية مساس بالطبقة الوسطى في ظل تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وقد وافق المجلس على إرجاء المناقشة استجابة لرفض نواب التنسيقية لإعادة النظر في القانون.