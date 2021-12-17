/666658/النائب-إبراهيم-المصري-أي-نجاح-أو-إنجاز-للدولة-المصرية-يتبعه-تشكيك-من-جماعة-الأخوان

قال النائب ابراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هناك طفرة فى التشريعات بشأن المعلومات المغلوطة التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التصدي لها.

دوت الخليج

وأوضح النائب ابراهيم المصري، عضو مجلس النواب، خلال لقائة فى برنامج كلام فى السياسة المذاع على شاشة cbc إكسترا، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن جماعة الاخوان المسلمين لم يتركوا شيئا يمر هباء فى الدولة المصرية، خاصة ما يحدث من انجازات، مشيرا الي محاولاتهم الدائمة فى التشكيك فيما يحدث من انجازات وفى نزاهة الدولة، لافتا الي ما قامو به فى عام ٢٠١١ من خلال استغلال البلطجية فى اعمال النهب والترويع والاستغلال للمواطنين الآمنين.

دور الإعلام فى التوعية بقضايا انتحال الصفة

وأكد المصري، أن الموروث الثقافي سيتطلب وقت طويل حتي يتم الانتهاء منه، مشددا على أهمية دور الوعي فى مواجهة ظواهر النصب وانتحال الصفة، مشيرا إلي يقظة الأجهزة المهنية لمواكبة انتشار الظواهر.

يواصل مجلس النواب دوره التشريعي بمناقشات موسعة وبناءة، وذلك علي مدار مدار (3) أيام انعقاد وما يقرب من (13) ساعة عمل،لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين، ويوافق نهائياً وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لدعم وتطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة وتماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.