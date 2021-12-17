/666660/محمد-بركات-ينتقد-كارلوس-كيروش-ويحذر-من-صعوبة-لقاء-قطر-في-كأس-العرب

أكد الإعلامي محمد بركات، أن مباراة مصر وقطر في بطولة كأس العرب ستكون هامة وصعبة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامج الريمونتادا على شاشة المحور “منتخب قطر متطور بشكل كبير وشارك في العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة، وكان من أهمها تصفيات أوروبا والكونكاكاف”.

وتابع “المباراة لن تكون سهلة على منتخب مصر ويجب على اللاعبين أن يحصدوا المركز الثالث في بطولة كأس العرب، من أجل مصالحة الجماهير المصرية”.

وواصل “أختلف مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب الحديث عن سوء أرضية الملاعب المصرية، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة”.

واختتم “هناك ملاعب كبيرة على أعلى مستوى وابرزها ستاد القاهرة والذي يستضيف مباريات الزمالك، وملعب الأهلي وي السلام، وستاد الدفاع الجوي، ولم تكن التصريحات جيدة من المدير الفني للحديث عن الملاعب المصرية”.

ميدو يهاجم كيروش بعد تصريحات اليوم قبل لقاء قطر بكأس العرب

هاجم الدولي المصري محمد حسام "ميدو"، لاعب الزمالك السابق والمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب مصر، بعد تصريحات الأخير اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وقطر.

ويلتقي المنتخب المصري، مع نظيرة العربي المنتخب القطري، غداً السبت في لقاء يجمع بين المنتخبين في تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب 2021.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وقطر غداً في الساعة الثانية عشر ظهراً، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

تغريدة ميدو عن كيروش

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كيروش مش قادر يفهم إن مفيش مجال لبناء جيل جديد، إحنا داخلين على كأس أمم لازم نلعب علشان نكسبها وماتشين دعك علشان نوصل كاس عالم".

وأضاف: "يا جماعة والنبي أبوس إيديكم حد يفهم الراجل إن الجمهور المصري مش هيقبل غير كده".

واختتم: "الكلام إللي بيقوله ده يقوله في موزمبيق أو موريشيوس مش في مصر!!".

تصريحات كيروش

وقال: "أنا فخور جدًا بجميع اللاعبين، يجب علينا أن نتعلم من الماضي ونستفيد منه من أجل النجاح في المستقبل والبداية من مباراة قطر غدًا، وسنقاتل من أجل الفوز وتحقيق المركز الثالث، ولا يوجد في قاموسي كلمة خسارة، ما أعلمه فقط هو الفوز أو التعلم من الأخطاء".

وأوضح: "منتخب قطر جيد ومنظم للغاية، حيث لعبوا مع بعضهم البعض لمدة سنوات طويلة واستعدوا جيدًا، وبكل تأكيد هم يملكون نفس الهدف الذي نريده من مباراة الغد وهو الفوز في يومهم الوطني، سيكون من الجيد تحقيق الانتصار عليهم في مثل هذه الأجواء".