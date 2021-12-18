تحرك عاجل من الصحة بعد اكتشاف أول 3 حالات من متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن نتائج اختبار التسلسل الجينى، أظهرت أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.





حالات أوميكرون

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه طبقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أى أعراض والحالة الثالثة تعانى من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أى إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون فى أى من المطارات أو الموانئ.

سيطرة الصحة على المتحور

وجاء ذلك من خلال تكثيف عمليات الترصد فى نقاط الحجر الصحى بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلاً عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتا لدول العالم، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تأخير ظهور المتحور دلتا فى مصر بالمقارنة بدول عديدة.

وفى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها مصر بمنافذ دخول البلاد بجميع المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، حيث تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" وإعادتهم إلى دولهم.

مناشدة من الصحة للمواطنين

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدى، كما تدعو المواطنين بضرورة الإسراع فى تلقى لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

خروج 700 متعافٍ من المستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن خروج 700 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 310749 حتى اليوم.

تسجيل 910 حالات جديدة