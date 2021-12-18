/666661/محمد-بركات-يوجه-نصيحة-لكارلوس-كيروش-قبل-مباراة-قطر-ويطالب-اللاعبين-بمصالحة-الجماهير

أكد الإعلامي محمد بركات، أنه يجب على لاعبي منتخب مصر الفوز على قطر ببطولة كأس العرب وحصد المركز الثالث في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر شاشة المحور “لا شك أن منتخب مصر متاح للجميع وهذا الأمر جيد للغاية، ولكن لابد أن يتم إستدعاء اللاعبين أصحاب الشخصية الجيدة داخل أرض الملعب”.

وتابع “لست ضد تواجد أي لاعب في صفوف منتخب مصر ولكن لابد من الإستفادة الفنية وبطولة كأس العرب كانت تجربة مهمة للغاية للمدرب واللاعبين من أجل الإحتكاك ببعض المنتخبات القوية قبل الدخول في المرحلة الصعبة المقبلة”.

وزاد “المركز الثالث ليس بالسيئ نظراً لأن المشاركة في البطولة بطابع ودي من أجل زيادة التجانس بين اللاعبين ولكن الأهم هو التركيز وحصد المركز الثالث من أجل مصالحة الجماهير الحزينة بعد خسارة مباراة تونس الأخيرة في الدوري قبل النهائي”.

واختتم “كارلوس كيروش قام بالعديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، ويجب أن يتم تصحيح كل ذلك في مباراة قطر والظهور بشكل جيد ويرضى الجميع”.

محمد بركات ينتقد كارلوس كيروش.. ويحذر من صعوبة لقاء قطر في كأس العرب

أكد الإعلامي محمد بركات، أن مباراة مصر وقطر في بطولة كأس العرب ستكون هامة وصعبة للغاية.

وأضاف خلال برنامج الريمونتادا على شاشة المحور “منتخب قطر متطور بشكل كبير وشارك في العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الأخيرة، وكان من أهمها تصفيات أوروبا والكونكاكاف”.

محمد بركات

وتابع “المباراة لن تكون سهلة على منتخب مصر ويجب على اللاعبين أن يحصدوا المركز الثالث في بطولة كأس العرب، من أجل مصالحة الجماهير المصرية”.

وواصل “أختلف مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بسبب الحديث عن سوء أرضية الملاعب المصرية، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة”.

واختتم “هناك ملاعب كبيرة على أعلى مستوى وابرزها ستاد القاهرة والذي يستضيف مباريات الزمالك، وملعب الأهلي وي السلام، وستاد الدفاع الجوي، ولم تكن التصريحات جيدة من المدير الفني للحديث عن الملاعب المصرية”.