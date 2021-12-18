/666657/النائب-أحمد-زايد-الطبقة-المتوسطة-هي-التي-تدير-المجتمع-ويجب-الاهتمام-بها-وتصحيح-مفاهيمها

قال النائب أحمد زايد، عضو مجلس الشيوخ، استاذ الاجتماع السياسي، أن الثقافة الموجودة لدى بعض المواطنين ضد فكرة المواطنة والمساواة، لافتا إلي الحاجه لوجود ثقافة تؤكد على المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين.

دوت الخليج

دور الإعلام فى مواجهة انتحال الصفة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية دور الخطاب السياسي والاعلامي والبرلماني فى تعزيز مفاهيم المواطنة والمساواة لدى المواطنين، مطالبا بوجود تطبيق صارم داخل المؤسسات الحكومية وتنبية لاصحاب السلطة حول هذه السلوكيات، من خلال اخلاقيات المهنة.

مكافحة الفساد الإداري

وتابع النائب أحمد زايد، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ الاجتماع السياسي، أنه على كل مسئول أن يقدم نفسه كمواطن خارج نطاق عمله، مؤكدا أن الطبقة المتوسطة هي التي تدير المجتمع ويجب الاهتمام بها.

واضاف زايد، ان انتشار الفساد فى المؤسسات بالواسطة، جعل الناس لديهم اعتقاد لا احد يستطيع ان يأخذ الخدمة بهذه السرعة، هناك سلوكيات بعاقب عليها القانون ويتقبلها المواطنون واصبحت ثقافة عامة، فضلا عن وجود تباطؤ فى القانون فى التعامل مع قضايا انتحال الصفة.

يواصل مجلس الشيوخ جلساته الاسبوع المقبل لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

و يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

و يهدف القانون أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.