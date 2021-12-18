عبد الله رشدي: أدعم المثليين جنسياً «طالما بيتقوا الله».. فيديو

/666664/عبد-الله-رشدي-أدعم-المثليين-جنسيا-طالما-بيتقوا-الله-فيديو

أكد الداعية عبد الله رشدي، أن الشذوذ الجنسي يعتبر إبتلاء لبعض الأشخاص وهو ذنب كبير.ت

تحيا مصر

وأضاف خلال فيديو عبر صفحتة الشخصية داعمل للشذوذ الجنسي "الشذوذ الجنسي أمر محرم ولا يرضى الله ورسولة، وأنه فاحشة كبيرة وعظيمة، ومن يجاهد نفسه ولا ينشر هذا الأمر بين الناس فهو جيد نوعاً ما عن من يهاجر بمعصيتة".

وزاد: "يجب أن ندعو الله سبحانة وتعالى وأن ندعم الشاذين جنسياً ومن يريدوا التوبة والعودة إلى الله".

وأكمل: "هناك نوع آخر من يدعوا لهذه الفاحشة من أجل تعميمها على الجميع ويريدوا إشهارها وأن تتقبلها المجتمعات الإسلامية ومن حقنا إنتقاد هذا الأمر".

وواصل "زي ما بتدوا لنفسكم الحرية أنكم تخلوا الشذوذ الجنسي أمام الجميع، إحنا كمان لينا حريتنا برفض هذا الأمر لأنه غير مقبول، والكون مش ليكم لواحدكم".

واختتم "الدعم لكل شاب وفتاة يحاولوا الإبتعاد عن الشذوذ الجنسي، ونقول له أهلا وسهلا وندعمه ومن يعلن عن الفاحشة فنحن ضد هذا الأمر، ومن يريد الإبتعاد والتوبة بقبلة وندعمة كثيراً".

لمشاهدة الفيديو يرجى الضغط على ها الرابط

https://fb.watch/9YOXu1tCDv/