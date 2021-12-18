قرار مهم من محافظ الإسكندرية بشأن الدراسة غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جميع القطاعات الخدمية والحيوية فى متابعة لحظية تحسبا لأى تقلبات مناخية مفاجئة، لافتًا إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقى شكاوى المواطنين.
جاء ذلك بناء على الإفادة الواردة من توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى أكدت على استقرار فى الأحوال الجوية.
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