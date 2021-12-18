/666639/الإتحاد-المصري-لطلاب-صيدلة-سوهاج-يختتم-ورشة-عمل-مسار

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الجامعة تحرص على تنفيذ تلك الورشات التدريبية لطلاب كلية الصيدلة، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، ودعم جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة، بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.‎

وأوضح الدكتور مجدى القاضي القائم بعمل عميد الكلية، أن الهدف من الورشة هو تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل .

جامعة سوهاج

وأضاف الدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريب تضمن دراسات عديدة عن مجال اليقظة الدوائية أو ال(Pharmacovigilance)، وأيضا دراسات ما بعد التخرج والدبلومات الدراسية المختلفة لخريجي الصيدلية، مشيراً إلى أن المحاضرات تضمنت أيضاً التعريف بالمسارات المهنية المختلفة التي يمكن طالب الصيدلة أن يسلكها خلال مسيرته الوظيفية، والصعوبات التي قد يواجهها بسوق العمل وكيفية التغلب عليها.

وأكد الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي للإتحاد بالكلية، أنه تم الاتفاق مع بعض الجهات الخارجية المعنية بهذا الشأن، وذلك لتطوير المهنة من خلال تعميم الروشتات المطبوعة بإحدى المستشفيات الخاصة، كخطوة إضافية نحو حل مشاكل المهنة ومشاكل الصحة في مصر بشكل عام.

‏‎‎وأشار كلا من محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد المصري وأحمد طاهر مسئول التسويق، إلى أنه تم منح جميع الطلاب المشاركين شهادات من نقابة صيادلة سوهاج، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل عن التنمية البشرية والمهارات الشخصية وكيفية كتابة السير الذاتية وذلك خلال الأسبوع القادم بمقر الجامعة القديم.

محاولة انتحار فاشلة لسيدة بسوهاج

على جانب أخر حاولت سيدة فى العقد الـ4 من العمر انهاء حياتها والانتحار عن طريق تناول حبوب سامة مخصصة لحفظ الغلال، بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وتم نقلها على الفور الى مستشفى طما المركزي، ولخطورة حالتها تم تحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي للعلاج واتخاذ اللازم وانقاذ حياتها.

أنتقل على الفور الرائد أحمد تعيلب، رئيس مباحث مركز شمال محافظة سوهاج والفريق المعاون وله وتبين دخول المدعوة" ر ع"31 عام، ربة منزل، مصابة بحالة أعياء شديد وادعاء تناول مادة سامة "حبوب حفظ الغلال" وتم نقلها الي مستشفى اسيوط الجامعي لخطورة الحالة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات فى الواقعة.