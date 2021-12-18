تعرف على حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

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إنتشرت بعد الأقاويل عبر المواقع الإنجليزية منذ قليل، أخبار تفيد بإصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول بفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذكرت عدة تقارير إنجليزية أن هناك إحتمالية لإصابة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

وكان محمد صلاح قد حضر اليوم ندوة بجانب يورجن كلوب المدير الفني للفريق مع أحد مشجعي النادي عبر التليفزيون إحتفالا بأعياد الميلاد.

وأفادت التقارير أنه كان من المفترض حضور جوردان هندرسون اللقاء التليفزيوني بجانب صلاح وكلوب، إلا أن الأخبار تفيد بأن قائد الريدز قد تعرض لفيروس كورونا وكان ذلك هو سبب الغياب عن اللقاء.

وسيتم عمل مسحة عاجلة لنجم ليفربول والدوري الإنجليزي من أجل الإطمئنان عليه، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة صعبة في بطولة الدوري الإنجليزي أمام توتنهام مساء الأحد المقبل.

وكان نادي ليفربول أعلن بالأمس إصابة ثلاثي الفريق فيرجيل فان دايك، وفابينيو، وكيرتس جونس بفيروس كورونا المستجد.

كلوب: جوتا لاعب إستثنائي مثل محمد صلاح ومانى ليس محظوظ

أكد الدولي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن فريقه يمتلك العديد من لاعبي الإستثنائين في كرة القدم، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، والبرتغالي ديجو جوتا، والسنغالي ساديو مانى.

حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

صلاح واصل تألقه مع ليفربول هذا الموسم، وسجّل مساء أمس الخميس هدفًا في شباك نيوكاسل يونايتد، وعادل إنجاز الإنجليزي جيمي فاردي، حيث سجل وصنع في 15 مباراة متتالية مع ليفربول بالدوري الإنجليزي.

بينما جوتا لا يزال حاسمًا أمام الشباك، وبإحراز هدف بالأمس أمام نيوكاسل وصل للهدف التاسع مع الريدز في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي.

تصريحات يورجن كلوب بالمؤتمر الصحفي

وقال كلوب على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة توتنهام هوتسبير: "دييجو لاعب رائع، وكان من الممكن أن يسجل أمام أستون فيلا أيضًا".

وأضاف: "إنه لاعب استثنائي، مثله مثل محمد صلاح وكذلك ساديو ماني، ولكن الأخير غير محظوظ في المباريات الأخيرة".

ألكسندر أرنولد

وعن رأيه في أداء ترينت ألكسندر أرنولد: "نحن نقوم بتكييف أسلوبنا مع مهاراته، لديه القدرة على اللعب في مراكز مُختلفة ونضج تمامًا مُقارنةٍ ببدايته وبدا أكثر ثقة".

وواصل: "أرنولد يمثل الكثير من الأشياء بالنسبة لنا، لقد سجّل أحد أفضل أهدافه الليلة الماضية ولكنها لم تكن من أفضل مبارياته".

وأتم تصريحاته قائلًا: "أرنولد يرغب دائمًا في تسجيل الأهداف، لكنه لا يستيقظ ويعتقد أنه يريد تسجيل المزيد من الأهداف، هو يريد تحسين مستواه، ولديه الكثير من الأشياء التي يمكنه تحسينها وهو بالفعل لاعب من مستوى عالمي".