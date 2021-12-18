الغزالى: مصر من الـ10 الأوئل فى الإصابة بمرض السكر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، فى حوار له ببرنامج التاسعة، المذاع على القناة الأولى، أن مشروع الاكتشاف مبكر للسكر أوصلنا لنتائج معينة ولكن الأعداد النهائية لمرضى السكر لم تصلنا بعد.
وأضاف رئيس اللجنة القومية للسكر، أن الأبحاث العالمية قالت إن مصر من العشرة الأوائل من حيث عدد الإصابات بالسكر، مشيرا إلى أن 25 إلى 30 % من المصريين لديهم مرض سكر ويعالجون أو فى مرحلة ما قبل السكر أو لديهم المرض ولا يعلمون.
وتابع رئيس اللجنة القومية للسكر، "أعداد المصابين بالسكر يزداد حول العالم وفى المنطقة العربية ومصر أيضا"، لافتا إلى أن الإصابة بالسكر سببها طريقة المعيشة الخاطئة والغذاء وزيادة لوزن والاعتماد على الأكلات السريعة والجاهزة وعدم الحركة.
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